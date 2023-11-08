Жителя Удмуртии будут судить за избиение и угрозы убийством своей супруге

В Удмуртии в полицию обратилась 51-летняя жительница Селтинского района, которая рассказала об истязании со стороны своего сожителя. Об этом женщина рассказала участковому во время профилактического обхода, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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По словам пострадавшей, ее 49-летний нетрезвый сожитель в течение трех месяцев наносил ей побои, а также высказывал угрозы убийством. Причиной нападений стала ревность.

По факту истязаний и угрозы убийством возбудили уголовные дела по ст. 117 УК РФ и ст.119 УК. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в ходе доверительных бесед с участковым в Удмуртии также выявили факты домашнего насилия. Так, житель поселка Кез незаконно лишил свободы свою 52-летнюю супругу. Нетрезвый мужчина, вооруженный молотком, толкнул женщину в подполье, после чего захлопнул крышку и заколотил ее гвоздями.