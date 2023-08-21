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Житель Удмуртии удерживал супругу в подполье из-за ревности

В Удмуртии 49-летний житель поселка Кез незаконно лишил свободы свою 52-летнюю супругу. Об этом пострадавшая рассказала участковому уполномоченному полиции в ходе доверительной беседы, сообщает пресс-служба МВД по республике. Причиной преступления стала ревность.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, днем нетрезвый мужчина высказал угрозы убийством, замахнулся молотком и толкнул женщину в подполье. После этого он захлопнул крышку и заколотил ее гвоздями. Установлено, что мужчина намеревался освободить потерпевшую ближе к вечеру, однако женщине удалось самостоятельно освободиться. Для спасения она убрала бревна в спиле дома и выбралась через образовавшееся отверстие.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по факту незаконного лишения свободы и угрозы убийством (ст. 127 УК РФ, ст. 119 УК РФ). Подозреваемый задержан.

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