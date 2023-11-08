Мэрия Самары уличена в нарушении закона о контрактной системе

Оставлено в силе решение Самарского УФАС о признании жалобы на действия департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары обоснованной. Ранее ООО «Столица Медиа» сообщило в контрольный орган о нарушении чиновниками закона о контрактной системе, и антимонопольная служба поддержала позицию заявителя и выдала мэрии предписание. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жалоба ООО «Столица Медиа» касалась аукциона на создание и трансляцию аудиороликов на радиоканалах для субъектов малого и среднего бизнеса. Начальная цена контракта составляла один млн руб.

Заказчиком работ выступил самарский департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Самарское УФАС проверило информацию и пришло к выводу, что чиновники неправомерно установили «требование к объекту закупки о необходимости, чтобы радиостанция занимала первое место среди аудитории 12+ (по данным из открытого источника) на сентябрь 2022 года».

Согласно рейтингу из указанного источника, такой радиостанцией является «Европа Плюс». А это значит, что соответствующий пункт технического задания нарушает п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе.

На основании этого антимонопольный орган счел жалобу ООО «Столица Медиа» обоснованной и обязал чиновников устранить допущенное нарушение. Суд первой инстанции поддержал позицию антимонопольного органа.

Ранее замглавы департамента управления имуществом Самары был признан нарушившим закон о торгах. Они касались покупки жилого помещения для детей-сирот.

Георгий Портнов