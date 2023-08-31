Замглавы департамента управления имуществом Самары нарушил закон о торгах

Самарское УФАС выдало предупреждение заместителю руководителя по жилищным вопросам городского департамента управления имуществом. Это решение поддержал Октябрьский районный суд. Об этом сообщает антимонопольная служба региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основанием для применения санкций в отношении чиновника стало административное нарушение (ч.1 ст 4.1.1 КоАП РФ). Информацию о нем вместе с материалами дела и соответствующим постановлением направила в контрольный орган прокуратура Самары.

После этого Самарское УФАС выяснило, что в сентябре минувшего года городской департамент управления имуществом подписал с ООО «Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания"» контракт на покупку жилого помещения для детей-сирот.

Договор заключил замглавы по жилищным вопросам организации. Но в итоге департамент нарушил срок оплаты аванса по договору.

Ранее начальник отдела организации конкурсных процедур Управления капитального строительства Самарской области уплатил штраф, который наложило на него Самарское УФАС. Санкции были применены в отношении чиновника за нарушения п.1 ч.1 ст. 33 Закона о контрактной системе.

Георгий Портнов