Замглавы департамента управления имуществом Самары нарушил закон о торгах

Самарское УФАС выдало предупреждение заместителю руководителя по жилищным вопросам городского департамента управления имуществом. Это решение поддержал Октябрьский районный суд. Об этом сообщает антимонопольная служба региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Основанием для применения санкций в отношении чиновника стало административное нарушение (ч.1 ст 4.1.1 КоАП РФ). Информацию о нем вместе с материалами дела и соответствующим постановлением направила в контрольный орган прокуратура Самары.
После этого Самарское УФАС выяснило, что в сентябре минувшего года городской департамент управления имуществом подписал с ООО «Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания"» контракт на покупку жилого помещения для детей-сирот.
Договор заключил замглавы по жилищным вопросам организации. Но в итоге департамент нарушил срок оплаты аванса по договору.
Ранее начальник отдела организации конкурсных процедур Управления капитального строительства Самарской области уплатил штраф, который наложило на него Самарское УФАС. Санкции были применены в отношении чиновника за нарушения п.1 ч.1 ст. 33 Закона о контрактной системе.