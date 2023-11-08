Принимать мусор на полигон в Полтавской не будут до 31 декабря

Принимать на полигон в станице Полтавской твердые коммунальные отходы, образующиеся в Красноармейском, Крымском и Славянском районах, не будут до 31 декабря 2023 года. Об этом говорится в документах ООО многопрофильного предприятия «ЖКХ» Красноармейского района, опубликованных в Telegram-канале главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Приостановят прием мусора на полигон с 11 ноября из-за произошедшего пожара и жалоб жителей на дым. За 1,5 месяца проведут работы, чтобы инцидент не повторился.

«Решено дополнительно пересыпать слои грунта, чтобы избежать повторения инцидента. Также запланировано усовершенствование обводного канала вокруг тела полигона»,— отметила Светлана Радионова.

Потоки мусора из Красноармейского, Крымского и Славянского районов будут перенаправлены на другие объекты размещения ТКО. Сейчас решается вопрос о выборе альтернативного объекта.

Полигон создали в 1 км от Полтавской в 1992 году. Уже более года жители станицы требуют закрыть объект.

Татьяна Ручкина

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