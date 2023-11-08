Объем выданных в России кредитов превысил 100 трлн рублей

Объем ссуд населения и бизнеса по итогам девяти месяцев увеличился на 19% и достиг рекордных 101,2 трлн руб., сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ). Основную сумму составляет кредитный портфель бизнеса, достигший 70,5 трлн руб. Займы населению составили 30,7 трлн руб., из них большая часть — ипотека (17,1 трлн руб.). Также оказалась высокой динамика потребительского кредитования — на конец сентября портфель необеспеченных ссуд вырос на 15% год к году.

В розничном кредитовании отмечаются признаки перегрева на фоне восстановления потребительского и инвестиционного спроса. В ЦБ пояснили, что если повышение задолженности по ссудам опережает рост доходов населения, то это приводит к наращиванию долговой нагрузки граждан. В настоящее время такая тенденция отмечается в жилищном кредитовании: по состоянию на 1 октября прирост ипотеки за 12 месяцев превысил 32%. При этом номинальные среднедушевые доходы населения выросли не так сильно: по итогам второго квартала был отмечен рост на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

ЦБ сообщал, что за первую половину 2023 года число заемщиков банков и микрофинансовых организаций в РФ выросло на 2 млн человек, до 47 млн. На начало июля 17% от общего числа заемщиков пользовались хотя бы одним микрозаймом. По данным Федеральной службы судебных приставов, число неплательщиков по банковским кредитам с начала года выросло почти на четверть — плюс 200 млрд руб. в виде новых долгов, что вдвое больше, чем в 2022-м. Подмосковье вошло в топ-пять регионов по количеству должников.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Скованные долгом».

Лаура Кеффер