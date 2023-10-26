Водоканал Петербурга закупил восемь электромобилей «Москвич»
Водоканал Санкт-Петербурга закупил восемь электромобилей «Москвич», сообщила пресс-служба организации.
Фото: Водоканал Санкт-Петербурге
Это первые электромобили, которые закупил Водоканал. Если опыт эксплуатации окажется успешным, предприятие изучит возможность замены автопарка на машины с элетродвигателем. Новые машины украшены надписями: «Я петербуржец, а не москвич» и «Чистая вода. Чистая энергия».
Для зарядки на территории Водоканала установили восемь электрозаправочных станций мощностью 11 кВт. В пресс-службе уточнили, что такой автомобиль можно зарядить и от бытовой розетки — у каждой машины есть свое зарядное устройство.
14 августа ГУП "Водоканал Санкт–Петербурга" объявило конкурс на поставку восьми электромобилей «Москвич 3е». Цена контракта составила 31,8 млн руб.