Водоканал Петербурга закупил восемь электромобилей «Москвич»

Водоканал Санкт-Петербурга закупил восемь электромобилей «Москвич», сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Водоканал Санкт-Петербурге Фото: Водоканал Санкт-Петербурге

Это первые электромобили, которые закупил Водоканал. Если опыт эксплуатации окажется успешным, предприятие изучит возможность замены автопарка на машины с элетродвигателем. Новые машины украшены надписями: «Я петербуржец, а не москвич» и «Чистая вода. Чистая энергия».

Для зарядки на территории Водоканала установили восемь электрозаправочных станций мощностью 11 кВт. В пресс-службе уточнили, что такой автомобиль можно зарядить и от бытовой розетки — у каждой машины есть свое зарядное устройство.

14 августа ГУП "Водоканал Санкт–Петербурга" объявило конкурс на поставку восьми электромобилей «Москвич 3е». Цена контракта составила 31,8 млн руб.

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