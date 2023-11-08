Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
Октябрь 2023 года стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, сообщила европейская служба по наблюдению за изменением климата Copernicus. Средняя температура поверхности в прошлом месяце была зафиксирована на уровне +15,3°С, что на 0,4°С превышает предыдущий рекорд, установленный в 2019 году.
Согласно сообщению службы, которое приводит «РИА Новости», относительно средней температуры в октябре в период с 1991 по 2020 год показатель аналогичного периода текущего года увеличился на 0,85°С. В октябре 2023-го также была зафиксирована рекордная для месяца средняя температура верхних слоев воды Атлантического океана — 20,79°С.
По оценкам Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, 2023 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений начиная с 1940 года. Результаты мониторинга Copernicus (ВМО использует данные европейской службы для своих отчетов) показали, что глобальная средняя температура за январь—сентябрь была на 0,52°С выше, чем средняя температура аналогичного месяца в 1991–2020 годах.