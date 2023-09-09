В Петербурге профессор за два дня перевел мошенникам 9 миллионов рублей

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после заявления профессора одного из петербургских университетов.

68-летний мужчина сообщил, что два дня подряд ему звонили неизвестные, представляясь сотрудниками банка и ФСБ. Они утверждали, что на его счету происходят мошеннические действия, поэтому нужно снять оттуда все деньги и перевести на некие безопасные счета.

Профессор так и поступил — 9,2 млн рублей отправились на счета мошенников.

«Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления»,— отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец задержан по подозрению в похищении аккаунтов на Госуслугах.

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