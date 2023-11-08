«Металлоинвест» подал иск к Нацбанку Грузии из-за блокировки активов

Компания «Металлоинвест», «дочка» холдинга USM Алишера Усманова и партнеров, подала в суд на грузинский системный банк Liberty Bank и Нацбанк Грузии из-за блокировки его активов в апреле 2023 года. Речь идет о нескольких миллионах евро.

Интересы «Металлоинвеста» представляет юридическая фирма MKD Law. Как пояснил ведущий юрист фирмы Сандро Самадбегишвили, Нацбанк Грузии отправил нормативный документ о необходимости заблокировать средства «Металлоинвеста» по электронной почте, однако представители компании так и не увидели его. Он указывает, что единственный опубликованный нормативный документ был принят Нацбанком в августе. Приказ на полторы страницы говорит о необходимости коммерческих банков соблюдать санкции США, Евросоюза и Великобритании. Об этом сообщают Sputnik и Business Media.

По словам юриста, в связи с этим для блокировки активов «не было достаточно правовых оснований». Кроме того, отмечает он, «Металлоинвест» подпал только под санкции США, не ЕС, а средства были заблокированы в евро.

Sputnik приводит заявление Liberty Bank. В нем говорится, что, согласно генеральной лицензии OFAC, средства компаний Алишера Усманова, несмотря на санкции против него, не подлежали блокировке до тех пор, пока сами не подпадут под ограничения.

«С апреля 2023 года, сразу после того, как на компанию были наложены санкции, компании был немедленно ограничен доступ к активам, расположенным в Liberty Bank»,— сообщили в системном банке (заявление приводит Sputnik). Кредитная организация указывает, что до апреля 2023 года «Металлоинвест» также пользовался услугами других европейских банков.

Как пишет Sputnik, оппозиция Грузии обвиняла Liberty Bank в обходе санкций при открытии счетов компании российского миллиардера Алишера Усманова. Вместе с тем банк указывает, что действовал согласно правовым документам, и в случае дальнейшей его «дискредитации» пообещал подать в суд.

Грузинский суд уже принял иск «Металлоинвеста». Как указывает Сандро Самадбегишвили, рассмотрение дела может продлиться несколько лет. Речь идет о нескольких миллионах евро.

«Металлоинвест» — «дочка» холдинга USM. В России компания владеет Лебединским и Михайловским горно-обогатительными комбинатами, а также металлургическими предприятиями — Оскольским электрометаллургическим комбинатом и компанией по вторичной переработке металла «УралМетКом».

49% USM принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Он занимает восьмое место в рейтинге богатейших российских миллиардеров, составленном Forbes. Издание оценивает его состояние в $14,4 млрд. В прошлом году бизнесмен подпал под санкции ЕС, США и Канады. После этого он оспаривает в суде санкции Евросоюза. О снятии ограничений против него просили власти Венгрии и Узбекистана.

Анастасия Ларина