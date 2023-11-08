В Тимашевске достроили центр единоборств

В Тимашевске завершили строительство центра единоборств. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, площадь объекта составляет 1,8 тыс. кв. м.

В спорткомплексе расположили спортивный и тренажерный залы. Там будут проходить тренировки и соревнования по боксу, самбо и дзюдо. В центре одновременно смогут заниматься 77 спортсменов.

Всего на Кубани строят 34 спортивных комплекса. 3 ноября Центр единоборств открыли в Курганинске. Его площадь составляет 1,4 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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