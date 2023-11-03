В Курганинске достроили центр единоборств

В Курганинске завершили строительство Центра единоборств. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, его возводили по нацпроекту «Демография».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Объект построили по улице Пушкина на площади 1,4 тыс. кв. м. Одновременно там смогут заниматься 40 спортсменов по направлениям: самбо, дзюдо, бокс, борьба и тхэквондо. В центре оборудовали спортзал с разминочной зоной и тренажерами, комнату оказания первой медицинской помощи, душевые, раздевалки, кабинет тренера, гардероб, а также необходимые технические помещения.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, за три года в регионе построили уже 18 центров единоборств. Сейчас в крае одновременно возводят еще 34 спортивных объекта, 11 уже завершили.

Татьяна Ручкина

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