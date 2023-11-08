В Иркутской области семьи участников СВО получат разовые допвыплаты за рождение ребенка

В Иркутской области назначили разовые выплаты в 10 тыс. руб. семьям участников специальной военной операции (СВО) в связи с рождением ребенка, сообщает правительство региона.

Уточняется, что выплата предоставляется в том случае, если обращение было направлено не позднее года со дня рождения ребенка. Для детей, родившихся в 2022 году обращение может быть подано до 9 января 2024 года. Одним из условий предоставления указанной выплаты является наличие постоянной регистрации военнослужащего на территории Приангарья.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что Таймырский Долгано-Ненецкий район в дополнение к разовой федеральной и региональной выплате контрактникам установил собственную муниципальную доплату участвующим в СВО. Довыплаты в размере 300 тыс. руб. (с учетом региональной и федеральной доплат общая сумма выплат — около 800 тыс.) предусматриваются для жителей, заключивших контракт после 20 октября текущего года.

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Александр Киселев