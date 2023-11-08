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Коммерсантъ FM
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«Ростех»: военные начали применять в зоне СВО управляемый снаряд «Краснополь»

Российские военные начали применять в зоне военной операции на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью. Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель»,— заявили «РИА Новости» в компании.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс «Краснополь-М» с калибром 155 мм — модификация «Краснополя». Снаряд может захватывать одновременно до трех целей.

В августе Конструкторское бюро приборостроения (входит в «Высокоточные комплексы») сообщало, что модернизировало артиллерийский снаряд «Краснополь». Уточнялось, что были улучшены его характеристики, но их не раскрывали по соображениям безопасности.

Лаура Кеффер

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