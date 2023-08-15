Российским войскам поставляют снаряд «Краснополь» с улучшенными характеристиками

Конструкторское бюро приборостроения (КБП) холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») модернизировало управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь». Его характеристики были улучшены, и он уже поставляется в войска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia

«В настоящее время нами (КБП.— "Ъ") уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов»,— сообщили ТАСС в «Высокоточных комплексах». Там добавили, что характеристики не раскрывают по соображениям безопасности.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс «Краснополь-М» с калибром 155 мм — модификация «Краснополя». В июле 2022 года «Калашников» сообщал, что изделие получило увеличенную дальность стрельбы, а также повышенную эффективность стрельбы при облачности и ветре. Используемый снаряд может захватывать одновременно до трех целей.

Лаура Кеффер