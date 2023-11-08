В Кировском районе Петербурга отремонтировали 10 км основных автомагистралей

В текущем году в Кировском районе Санкт-Петербурга в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали участки магистралей общей протяженностью 10 км.

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Как сообщили в пресс-службе Смольного, в частности, завершены основные работы на 4-километровом участке проспекта Ветеранов, где дорожники заменили почти 120 тыс. кв. метров асфальта и восстановили бордюрный камень. В ближайшее время там будет завершен ремонт тротуаров.

Кроме этого, отремонтированы участки проспектов Стачек и Дачного, улица Ивана Черных. Специалисты отремонтировали проезжую часть и тротуары, установили бордюры и новые канализационные люки, выполнили благоустройство территории.

В общей сложности в планы на 2023 год включены десятки дорожных объектов общей протяженностью более 200 км. Выделено на эти цели 12,2 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей — федеральное софинансирование.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца года власти Петербурга пообещали выполнить капитальный ремонт 5,5 км городских дорог.

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