Томское «КДВ Групп» может купить земли банкротящегося «АСТ — Колхоз "Клинский"» в Подмосковье

Томский производитель сладостей и снеков «КДВ Групп» может стать покупателем 2,25 тыс. га сельхозземель в Клинском районе Подмосковья, которые принадлежат банкротящейся бывшей структуре группы АСТ Тельмана Исмаилова «АСТ — Колхоз "Клинский"», сообщает “Ъ” .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«КДВ Групп» стал единственным участником торгов. Компания может стать обладателем двух лотов по стартовой цене в 369,8 млн руб.

«АСТ — Колхоз "Клинский"» был признан банкротом в 2019 году на его балансе было около 2,5 тыс. га. На этой территории бывшие структуры группы АСТ Тельмана Исмаилова намеривались построить 1 млн кв. м жилья.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в апреле 2021 года томская кондитерская группа КДВ приобрела три молочных агрокомплекса в Тамбовской области. Один из них — «Тамбовагроинвест» — раньше принадлежал датским Danrus Agro ApS и Avgas ApS, два других — «Мегаферма "Шереметьево"» и ООО «Пичаево-нива» — казанскому агрохолдингу «Красный восток».

«КДВ групп» (ТМ «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», ОZеra, «Кириешки», «Чипсоны» и др.) объединяет 15 фабрик в разных регионах России, на которых выпускается 700 видов продукции, в том числе кондитерские изделия, снеки, чай, кофе и соки. Головной офис находится в Томске.

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Александр Киселев