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Коммерсантъ FM
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Кабмин не поддержал проект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных семей

Правительство России не поддержало законопроект о переводе многодетных работников на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина. В нем говорится, что работодателям придется искать сотрудников на период отсутствия многодетных работников, что негативно скажется на нормальном ходе работы организаций и ИП.

В правительстве добавили, что на основе материалов, подготовленных к законопроекту, нет возможности оценить социально-экономические последствия предлагаемых поправок.

Автором законопроекта о сокращенной рабочей неделе для многодетных стали депутаты Госдумы от ЛДПР. По их замыслу, работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей 14 лет, переводятся на сокращенную рабочую неделю (32 часа).

Согласно опросу «Авита Работа», проведенному в апреле, 76% россиян поддержали идею четырехдневной рабочей недели. Согласно опросу сервиса hh.ru, который в мае опубликовали «Известия», больше 80% компаний считали правильным предоставить сотрудникам дополнительный выходной, реализовать эту идею в ближайшие годы планировали 4% респондентов. Глава Минтруда России Антон Котяков говорил, что в РФ нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе.

Эрдни Кагалтынов

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