Осужденный в США за хакерство россиянин Дмитрий Украинский вернулся в Россию

Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал журналистам, что россиянин Дмитрий Украинский, осужденный в США за финансовые махинации и хакерство, освобожден из американской тюрьмы. По его словам, сегодня, 7 ноября, самолет с господином Украинским приземлился в аэропорту на российской территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Украинский

Фото: Pornprom Satrabhaya / Bangkok Post / AP Дмитрий Украинский

Фото: Pornprom Satrabhaya / Bangkok Post / AP

По данным ТАСС, в США обвинение требовало для Дмитрия Украинского 20 лет лишения свободы. «Однако ввиду абсолютной недоказанности причастности Украинского к этому деянию, а также благодаря слаженной работе адвокатов, правозащитников и МИД РФ обвинение было вынуждено запросить Украинскому лишь 5 лет заключения. Суд зачел ему в срок наказания время, проведенное в тайской тюрьме, и россиянин вышел на свободу»,— рассказал господин Мельников (цитата по ТАСС).

Дмитрий Украинский был арестован в таиландском городе Паттайя в 2016 году по запросу ФБР. Власти Таиланда осудили его на десять лет. Летом 2016 года Россия обратилась к Таиланду с просьбой об экстрадиции россиянина. В 2017 году суд одобрил его экстрадицию в Россию, но в 2019-м власти Таиланда разрешили выдачу Дмитрия Украинского США. Его экстрадировали летом 2022 года. В США суд установил, что группа хакеров, среди которых был Дмитрий Украинский, украла более $30 млн с карт граждан США, Австралии, Японии, Италии, Великобритании и Германии.