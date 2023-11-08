«Сбербанк лизинг» поставит за 4,9 млрд рублей 80 троллейбусов Новосибирску

Мэрия Новосибирска определила подрядчика для оказания услуг по лизингу 80 низкопольных троллейбусов. Договор на 4,9 млрд руб. планируется подписать с единственным участником торгов – АО «Сбербанк лизинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно условиям закупки, мэрия приобретает троллейбусы большой вместимости категории М3 с увеличенным автономным ходом. Проектом договора предусмотрена передача троллейбусов мэрии до 30 ноября 2024 года включительно. Контракт будет действовать до конца 2029 года.

На прошлой неделе мэрия также объявила торги по поставке в лизинг 49 троллейбусов на 3 млрд руб. Подвести итоги планируется 10 ноября.

В январе мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что к 2025 году троллейбусный парк «Горэлектротранспорта» будет обновлен на 60 %.

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Оксана Павлова