Власти Новосибирска закупят 49 троллейбусов на 3 млрд рублей

Горэлектротранспорт Новосибирска объявил торги на приобретение в лизинг 49 низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Начальная стоимость – 3 млрд руб. Источник финансирования – средства бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно документам торгов, троллейбусы будут поставлены партиями: по 16 единиц в месяц с мая 2024 по 31 июня 2024 года и по 17 единиц с 1 июля до 31 июля 2024 года. Срок исполнения контракта определен до конца 2029 года. При этом в 2024 году финансирование составит 225 млн руб., в 2025 году – 615,4 млн руб. Выбрать победителя торгов планируется 13 ноября.

На прошлой неделе Горэлектротранспорт объявил торги о приобретении в лизинг 80 троллейбусов. Начальная цена закупки – 4,9 млрд руб. Определить победителя планируется 2 ноября.

В январе мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что в течение 2023 года город получит 120 низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом, приобретенных по договору лизинга. Финансирование осуществляется из бюджетов Новосибирска (20 %) и Новосибирской области (80 %), говорил мэр. К 2025 году троллейбусный парк «Горэлектротранспорат» будет обновлен на 60 %, сообщали в мэрии.

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Оксана Павлова