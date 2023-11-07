В Верхней Салде водитель насмерть переехал пешехода

В районе дома 21 по ул. Воронова города Верхняя Салда водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» насмерть переехал пешехода. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, потерпевший скончался в больнице.

По предварительным данным, 23-летний мужчина, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», наехал на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате происшествия он получил травмы различной степени тяжести, с которыми был госпитализирован в верхнесалдинскую больницу, где впоследствии скончался.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся процессуальные действия.

Напомним, ранее в Первоуральске водитель «Газели» переехал на тротуаре пешехода. Потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

Виталий Красиков

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