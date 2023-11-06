В Первоуральске водитель «Газели» насмерть переехал на тротуаре пешехода

В районе дома 22/16 проспекта Космонавтов города Первоуральск водитель «Газели» переехал пешехода на тротуаре. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, потерпевшая скончалась в больнице.

По предварительным данным, 22-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ172413», после разгрузки продуктов питания в торговый павильон, двигался задним ходом по тротуару и наехал на 77-летнюю женщину.

В результате происшествия она получила многочисленные травмы, с которыми была госпитализирована в первоуральскую больницу, где спустя несколько часов скончалась.

Как сообщает ГИБДД, водительский стаж автомобилиста составляет менее года, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 1 раз. На момент происшествия пьян не был.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте