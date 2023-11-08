Киловатты прибыльно обновились

Как выяснил “Ъ”, по итогам текущего года платеж промышленности за энергомощность модернизированных ТЭС вырастет в три раза, достигнув 9 млрд руб. Выплаты растут по мере запуска новых объектов: в 2022 году энергетики ввели 2,3 ГВт обновленных станций, а в 2023-м — еще 2,2 ГВт. Пока платеж за их мощность занимает лишь 1% в выручке всех электростанций за поставку мощности, но с каждым годом он будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2022 году выручка модернизированных ТЭС за энергомощность составила 3 млрд руб., следует из годового отчета Администратора торговой системы (АТС; входит в «Совет рынка» — регулятор энергорынков). По итогам текущего года платеж потребителей за мощность объектов, запущенных по программе модернизации, вырастет до 9 млрд руб., сообщили “Ъ” в «Совете рынка». Платеж растет по мере запуска новых объектов.

По программе модернизации старых ТЭС отобраны инвестиционные проекты на 26 ГВт с запуском в 2022–2027 годах. Генкомпании в 2022 году получили право переноса сроков запуска объектов на один год без объяснения причин. Энергетики, по оценкам “Ъ”, сдвинули даты ввода 55 проектов на 12,4 ГВт с общим CAPEX в размере 158,3 млрд руб.

Энергокомпании за 2022–2023 годы, по оценкам “Ъ”, запустили 20 проектов модернизации старых ТЭС суммарной мощностью 4,5 ГВт. В 2022 году энергетики ввели девять объектов на 2,3 ГВт, а к ноябрю 2023 года — еще 11 на 2,2 ГВт. От графика отстают два объекта компании «Т Плюс»: энергоблок Пермской ТЭЦ-9 на 124,9 МВт с плановой датой запуска 1 октября 2022 года и энергоблок Ижевской ТЭЦ-2 на 124,9 МВт с плановой датой ввода 1 октября 2023 года. «Т Плюс» не переносила даты запуска этих объектов. В «Т Плюс» сообщили “Ъ”, что работы на Пермской ТЭЦ-9 планируют завершить весной 2024 года, реализация проектов на Ижевской ТЭЦ-2 также завершится в 2024 году. «Корректировка сроков ввода энергоблоков связана с поиском новых поставщиков комплектующих, а также внесением изменений в проектную документацию»,— сказали в компании.

Проекты модернизации старых ТЭС окупаются за счет промышленности: оптовый энергорынок после запуска объекта 15 лет платит повышенные платежи за его мощность. При этом в первый год после запуска объект получает лишь компенсацию операционных затрат, а в последующие годы платеж увеличивается. В 2024 году, по оценкам “Ъ”, запланирован запуск объектов суммарной мощностью 2 ГВт, в 2025-м — 6,4 ГВт, в 2026-м — 6,8 ГВт.

Пока платежи за мощность модернизированных ТЭС занимают лишь около 1% от общего платежа за мощность всех электростанций. Так, в 2022 году объем платежа, по данным АТС, составлял 766 млрд руб. без учета мощности, поставляемой населению по регулируемым тарифам. В 2023 году показатель составит около 890 млрд руб., подсчитали в «Сообществе потребителей энергии».

Правительство разработало программу модернизации на замену механизма договоров на поставку мощности (ДПМ), запущенного в 2000-х годах. Платеж ТЭС, построенных в первую волну ДПМ, падает третий год подряд и в 2023 году опустится, по прогнозам «Совета рынка», до 190 млрд руб. В 2024 году он составит, по оценкам потребителей, 105 млрд руб. Объемы с каждым годом снижаются, поскольку ДПМ-объекты постепенно выходят в рыночный сектор конкурентного отбора мощности (КОМ).

Несмотря на это, нерыночные надбавки все равно превалируют в структуре платежа за мощность. Так, в 2022 году объем выручки за мощность АЭС, ГЭС и ВИЭ, построенных по механизмам ДПМ, составил 297 млрд руб., тогда как общий платеж КОМ, судя по отчету АТС, составил лишь 246 млрд руб. И это с учетом включающихся в платеж КОМ отчислений промышленности за строительство ТЭС в Крыму и Калининградской области (43,7 млрд руб.) и за снижение тарифов на Дальнем Востоке (35,5 млрд руб.).

В 2023 году, по прогнозу «Сообщества потребителей энергии», выручка генерации в КОМ без учета надбавок достигнет 305 млрд руб. (34,5% в общем платеже за мощность энергорынка), а в 2024-м — 340 млрд руб. (40%). Основные драйверы роста платежа в КОМ в 2023 году — увеличение объемов продажи мощности в этом секторе на фоне окончания сроков поставки мощности по ДПМ по ряду объектов, а также рост цены мощности КОМ, который учитывает инфляцию 2022 года, говорят в «Совете рынка».

Полина Смертина