Производители и разработчики обменялись данными

Белый дом призывает промышленников и разработчиков программного обеспечения объединить усилия для перехода на отечественную цифровую систему поддержки полного жизненного цикла производимых в РФ изделий. Как следовало из заявлений, прозвучавших во вторник на профильной стратегической сессии, основные затраты на разработку импортозамещающего софта лягут на бизнес, инвестиции государства ограничиваются поддерживающими грантами. Для успеха проектов государству и бизнесу также предстоит договориться о «верхних» вопросах, таких как совместимость форматов обмена данными. Пока происходящее в этой сфере выглядит как поиски непротиворечивой концепции, в которую будет готов вкладываться бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве готовы к тому, что внедрение отечественных передовых программных продуктов потребует изменения технологических и бизнес-процессов предприятий (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В правительстве готовы к тому, что внедрение отечественных передовых программных продуктов потребует изменения технологических и бизнес-процессов предприятий (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На состоявшейся во вторник в координационном центре правительства стратегической сессии о переходе промышленности на отечественную цифровую систему поддержки полного жизненного цикла изделий говорили о необходимости объединить усилия промышленников и разработчиков программного обеспечения. Речь прежде всего идет о кооперации в рамках крупных проектов.

Напомним, летом 2022 года были созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК, объединяют представителей отраслей, в которых необходимо заместить зарубежный софт) и центры компетенций разработок (ЦКР, в них входят разработчики программ). «Уже отобраны порядка 200 особо значимых проектов с общим объемом финансирования свыше 230 млрд руб. Большая часть — это частные инвестиции. Сумма грантов из бюджета превысит 25 млрд руб.»,— сообщил на сессии премьер-министр Михаил Мишустин.

В Минцифры “Ъ” пояснили, что в 2022 году было поддержано 13 проектов по переходу на использование российских систем PLM-решений (по управлению жизненным циклом), а объем грантов превысил 13 млрд руб. «Деньги доведены до заказчиков, работа идет, и большая часть из этих проектов будет завершена в 2025 году. Их реализация позволит российским компаниям доработать свои решения до уровня международных аналогов и масштабировать их внедрение в том числе на такие отрасли, как автомобилестроение, авиа- и судостроение, тяжелое и общее машиностроение»,— отметили в ведомстве.

По словам Михаила Мишустина, ряд промышленных лидеров сейчас активно занимаются отдельными элементами промышленного ПО «тяжелого класса». В рамках ИЦК насчитывается порядка 40 таких проектов с общим финансированием свыше 40 млрд руб. Премьер отметил, что внедрение передовых продуктов требует изменения технологических и бизнес-процессов. «На национальном уровне необходимо договориться о единых правилах и форматах обмена данными, в том числе утвердить новые стандарты. Нужна так называемая интеграционная шина для всех российских разработок, которая упростит взаимодействие различных платформ»,— сказал глава правительства. По его словам, такая работа должна быть синхронизирована в рамках формируемого национального проекта «Экономика данных».

Отметим, что развитие перспективных цифровых технологий невозможно без решения вопроса о данных. По словам экспертов, необходимо формировать механизмы взаимодействия производителей и потребителей данных, в том числе урегулировать процессы купли-продажи, обмена массивами информации и их обогащения участниками рынка. Стратегическая сессия показала, что четкого понимания того, как будет сформирована единая цифровая среда, пока нет. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее отмечал, что подходы РФ к регулированию данных близки к позиции Китая, власти которого считают, что все данные принадлежат государству. В этих условиях бизнесу, если он не желает, чтобы стандарты обмена данными были навязаны ему «сверху», по всей видимости, предстоит занять в этом вопросе более активную позицию.

Венера Петрова