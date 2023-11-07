Безопасника исправительной колонии в КБР заподозрили в избиении заключенного

Следственный отдел по Чегемскому району следственного управления СКР по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) возбудил уголовное дело в отношении одного из сотрудников исправительной колонии №1 УФСИН России по КБР. Он подозревается «в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, совершенных с применением насилия» (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, преступление было совершено 9 октября 2023 года. Начальник отдела безопасности ФКУ ИК-1 УФСИН России по КБР, «находясь на режимной территории исправительного учреждения, в ходе конфликта с осужденным, превышая должностные полномочия, нанес ему многочисленные удары руками и ногами в различные участки туловища и головы, причинив телесные повреждения в виде гематом и ссадин». Фамилия сотрудника, подозреваемого в избиении заключенного, не указывается. Нет подробностей и о личности потерпевшего.

Согласно информации, размещенной на сайте республиканского управления УФСИН России, исправительное учреждение ИК-1 «предназначено для отбывания уголовного наказания мужчинами, впервые осужденными к лишению свободы».

Как уточнили в следственном управлении СКР по КБР, в настоящий момент следствие проводит мероприятия «по формированию доказательственной базы».

Александра Ларинцева, Пятигорск