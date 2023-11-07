В Югре за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 54,8%

За прошедшую неделю, с 30 октября по 5 ноября, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) зарегистрировано 86,4 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это ниже уровня предыдущей недели на 16,3% и выше эпидемического порога на 37,1%.

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Отмечается, что наибольшее число заболевших гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Сургуте — 39,2%, Нижневартовске — 13,2%, Нефтеюганске — 8,6%. Как сказано в сообщении, рост заболеваемости отмечается в Ханты-Мансийске и Октябрьском районе.

За неделю на 100 тыс. населения зарегистрировано 64,6 случая заболевания COVID-19, что выше уровня предыдущей недели на 54,8%. Большее число случаев заболевания COVID-19 отмечается в Ханты-Мансийске — 31,2%, Сургуте — 26,7% и Нижневартовске — 13,6%.» В возрастной структуре заболевших COVID-19 возросла доля взрослых с 86,7% до 91,6% и снизилась доля детей с 13,3% до 8,4%»,— передают в ведомстве.

Напомним, с 22 сентября в медучреждениях ХМАО введен масочный режим. При входе в больницу у жителей Югры измеряют температуру тела. Ограничительные меры введены из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Полина Хабарова

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