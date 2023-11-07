Погибли контрактник и мобилизованный из Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб рядовой Владислав Васильев, а военнослужащий Иван Тищенко скончался от полученных ранений. Оба мужчины из Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

42-летний Владислав Васильев служил по контракту с сентября этого года. Посмертно он награжден орденом Мужества «за смелые и решительные действия при исполнении воинского долга». У мужчины остались два сына и бывшая супруга. Прощание с ним пройдет 8 ноября на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле.

О 31-летнем Иване Тищенко «Ъ-Ярославль» сообщал, что он скончался в госпитале от ранений, полученных в ходе СВО. Мужчина был призван по мобилизации в октябре 2022 года. Из родных осталась только мать. Траурные мероприятия пройдут 9 ноября в селе Косково Брейтовского района.

«Семьи погибших получат материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области»,— говорится в сообщении правительства.

Алла Чижова