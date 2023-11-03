В госпитале скончался раненый уроженец Ярославской области
В результате ранений, полученных в ходе специальной военной операции, в госпитале скончался военнослужащий из Ярославской области, уроженец Брейтовского района рядовой Иван Тищенко. Об этом сообщил глава Брейтовского муниципального района Андрей Перов. Ивану Тищенко был 31 год.
Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ивана Николаевича. Скорбим вместе с ними. Иван Николаевич навсегда останется в нашей памяти»,— написал глава района Андрей Перов.
О месте и времени проведения прощальной церемонии власти сообщат дополнительно.