В госпитале скончался раненый уроженец Ярославской области

В результате ранений, полученных в ходе специальной военной операции, в госпитале скончался военнослужащий из Ярославской области, уроженец Брейтовского района рядовой Иван Тищенко. Об этом сообщил глава Брейтовского муниципального района Андрей Перов. Ивану Тищенко был 31 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ивана Николаевича. Скорбим вместе с ними. Иван Николаевич навсегда останется в нашей памяти»,— написал глава района Андрей Перов.

О месте и времени проведения прощальной церемонии власти сообщат дополнительно.

Антон Голицын