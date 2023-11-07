Сотрудники Белгородэнерго отмечены губернаторскими наградами

Энергетики Краснояружского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Сергей Путивцев и Дмитрий Крыхтин отмечены благодарностью губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова за высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей в период действия высокого («желтого») уровня опасности.

Награды наиболее отличившимся работникам предприятий и организаций, задействованных в обеспечении жизнедеятельности города и области, Вячеслав Гладков вручил накануне Дня народного единства.

Мастер оперативно-выездной бригады Сергей Путивцев и электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Дмитрий Крыхтин вместе с коллегами оперативно восстановили энергоснабжение жителей Краснояружского района.

Сергей и Дмитрий отдали энергосистеме больше двадцати лет трудовой жизни. Их опыт, знания и профессионализм незаменимы там, где нужно оперативно принять решение, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет и тепло в дома жителей региона.

«Энергетики не раз подтверждали свою готовность к действиям в условиях реальных рисков, показывали слаженную и эффективную командную работу при восстановлении поврежденных сетей на территории приграничных районов. Эти ребята – настоящие профессионалы, которые знают и любят свое дело, несмотря на все сложности и вызовы сегодняшнего времени. Благодаря таким, как они, Белгородэнерго выполняет свои задачи по обеспечению электроэнергией жителей, предприятий и организаций Белгородской области», - отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.