Каннабис сейчас легализован в 15 штатах США и столичном округе Колумбия. По данным медицинских статистиков, все больше американцев начинают употреблять марихуану с медицинскими целями. Но это далеко не так безопасно, как представлялось раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

К конференции Американской кардиологической ассоциации подготовлены два доклада по материалам исследований. В ходе первого из них выявлено, что пожилые пациенты, принимающие каннабис с медицинскими целями, увеличивают риск получить сердечный приступ или инсульт на 20%. В ходе второго установлено, что регулярное употребление марихуаны увеличивает риск сердечной недостаточности на 34%.

Пациенты и врачи должны помнить об этих побочных эффектах модного средства. «Мы видим, что все больше пациентов начинают употреблять медицинскую марихуану»,— предупреждает Авилаш Мондал, терапевт из больницы Назарет в Филадельфии, ведущий автор первого исследования.

У команды Мондала в распоряжении были истории болезни почти 29 тыс. потребителей марихуаны в возрасте старше 65 лет. Все они лежали в стационарах, никто не курил табак. 14% из них перенесли инфаркт или инсульт. Чаще сердечно-сосудистые патологии возникали у чернокожих американцев, пациентов со СПИДом, пьяниц или наркозависимых, страдавших от депрессии, гипертоников.

Мондал предупреждает, что пока рано говорить, что потребление каннабиса вызывает инфаркты или инсульты, но связь между ними можно считать установленной. Мондал добавляет, что одним из факторов ухудшения прогноза для потребителей каннабиса может быть курение само по себе, точно так же, как курение табака увеличивает риск сосудистых патологий.

Второе исследование провел доктор Якубу Бене-Альхасан из больницы «Медстар» в Балтиморе. Участниками его исследования были 157 тыс. курильщиков марихуаны, у 2% из которых за четыре года наблюдений развилась сердечная недостаточность. Это на 34% больше, чем у тех, кто каннабисом не интересовался. По данным Бене-Альхасана, никаких расовых и гендерных корреляций нет и даже история курения табака не влияет на перспективы пациентов.

Но если исключить участников с уже имеющимся диагнозом ишемической болезни сердца, то риск получить сердечную недостаточность на фоне употребления марихуаны снизится до 27%. Очевидно, больные с ИБС рискуют совсем сильно.

«Наши результаты должны заставить других исследователей заняться побочными эффектами от потребления марихуаны, особенно сердечно-сосудистыми рисками»,— уверен Бене-Альхасан.

По материалам презентации к конференции Американской кардиологической ассоциации (пройдет 11 ноября в Филадельфии).

Ольга Грибова