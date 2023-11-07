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Коммерсантъ FM
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Главы Минфина США, Пентагона и Госдепа призвали Конгресс одобрить помощь Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин, министр финансов США Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен направили в Конгресс письмо, в котором призвали законодателей одобрить выделение бюджетной помощи Украине на сумму $11,8 млрд. Ранее американский президент Джо Байден попросил Конгресс выделить Украине $61,4 млрд.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ллойд Остин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с ее успехом на поле боя в сопротивлении армии России, поддерживая функционирование правительства и экономики и позволяя Украине сосредоточить свои ресурсы на своей обороне»,— отмечается в документе, опубликованном на сайте Минфина США.

По мнению Энтони Блинкена, Джанет Йеллен и Ллойда Остина, без дальнейшей помощи США «Украина не сможет защитить себя и предотвратить дальнейшее посягательство России на страны НАТО». В письме также делается акцент на том, что выделенные средства пойдут лишь на обеспечение «необходимых потребностей» Киева. Кроме того, главы Пентагона, Госдепа и Минфина подчеркнули, что власти США будут тщательно контролировать расходование выделенных Украине денег и проследят за тем, чтобы они пошли именно на военные цели и продолжение функционирования органов государственной власти во время военного конфликта.

Президент США Джо Байден в конце октября запросил у американского Конгресса $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню. Из них $61,4 млрд планировалось выделить на военную помощь Украине и еще $14,3 млрд — Израилю. В Палате представителей предложили разделить законопроект, а финансирование Израиля рассмотреть в приоритетном порядке. Новый спикер Палаты Майк Джонсон считает, что выделение помощи Израилю будет поддержано конгрессменами от обеих партий, а вокруг необходимости поддержки Украины «неизбежно развернутся дебаты» между демократами и республиканцами.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Конгрессмены отделили Израиль от Украины».

Александр Кислов

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