Пожарные ликвидировали открытое горение в доме на улице Темерницкой в Ростове

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в жилом двухэтажном доме на ул. Темерницкой, 83 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Сообщение поступило в 16:36. Площадь пожара составила 375 кв. м. В ликвидации задействованы 69 человек, 22 единицы техники.

Ранее сообщалось, что пожар в доходном доме Жарова начался днем 7 ноября в 14:26. Из-за плотной застройки была высока опасность распространения огня. Предотвратить расширение площади пожара огнеборцам удалось к 16:25.

В 16:55 пожар был полностью ликвидирован.

Анастасия Назарова