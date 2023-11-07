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В Ростове пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме на улице Темерницкой

Днем 7 ноября в историческом центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар в 2-этажном жилом доме на ул. Темерницкой, 83. Пожарные ликвидируют возгорание кровли и эвакуируют жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

По данным спасателей, информация о возгорании поступила в 14:26. На место происшествия выдвинулись 65 пожарных и 19 единиц техники. Пожару присвоен 2 ранг.

«Из-за плотной застройки есть угроза распространения на соседнее здание»,— отмечает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Анастасия Назарова

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