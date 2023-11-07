В Удмуртии отправили в колонию водителя, насмерть сбившего мальчика

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении жителя Глазова, который нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП со смертельным исходом (п. «б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в аварии погиб малолетний ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Напомним, трагедия произошла в марте. Мужчина, лишенный права управления транспортом, сел за руль и нарушил ПДД. При этом он наехал на малолетнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм мальчик скончался в больнице.

Как сообщал 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, мать ребенка перевозила его в санках по пешеходному переходу, когда на малыша наехал автомобиль. Водитель с места аварии скрылся. Авария произошла около 20:50 на перекрестке улиц Барышникова и Драгунова.

Суд назначил мужчине девять лет и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил права управления транспортом на два года и десять месяцев.