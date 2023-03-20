Водитель в Глазове насмерть сбил 2-летнего ребенка в санках и скрылся с места аварии

В Глазове 19 марта около 20:50 на перекрестке улиц Барышникова и Драгунова произошла дорожная авария, в результате которой погиб ребенок 2021 года рождения. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, мать ребенка перевозила его в санках по пешеходному переходу, когда на малыша наехал автомобиль. Водитель с места аварии скрылся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия мальчик скончался в больнице. Его мама не пострадала.

Нарушителя, которым оказался 27-летний житель Глазова, задержали позднее. Выяснилось, что ранее его уже неоднократно лишали права на управление автомобилем за нетрезвое вождение. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ.