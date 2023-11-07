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Возбуждено дело после инцидента с пострадавшими на площадке самарского храма

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ) в Спасо-Вознесенском соборе в Самаре. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Происшествие случилось на территории здания на ул. Степана Разина, 78

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, во вторник, 7 ноября текущего года, во время ремонта здания «из-за допущенных нарушений» «произошло обрушение лесов, в результате которого пострадали трое мужчин». Они получили травмы и были госпитализированы.

Ранее была начата проверка по факту происшествия. Ее взяла на контроль прокуратура.

Георгий Портнов

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