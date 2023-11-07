Возбуждено дело после инцидента с пострадавшими на площадке самарского храма
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ) в Спасо-Вознесенском соборе в Самаре. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, во вторник, 7 ноября текущего года, во время ремонта здания «из-за допущенных нарушений» «произошло обрушение лесов, в результате которого пострадали трое мужчин». Они получили травмы и были госпитализированы.
Ранее была начата проверка по факту происшествия. Ее взяла на контроль прокуратура.