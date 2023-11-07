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В Самаре трое госпитализированы после инцидента на площадке Вознесенского храма

После происшествия при ремонтных работах в Спасо-Вознесенском соборе в Самаре три человека доставлены в больницу. Инцидент случился днем во вторник, 7 ноября. Об этом сообщает прокуратура.

Происшествие случилось во время работ на объекте на ул. Степана Разина, 78. Торцевая часть кровли здания рухнула на строительные конструкции.

В настоящее время трое получивших травмы рабочих получают необходимую медпомощь в больнице. Силовики начали процессуальную проверку. Ее проведение взяла на контроль прокуратура Самарского района.

Вознесенский собор на ул. Степана Разина, 78 является старейшим действующим православным храмом Самары. В настоящее время там ведутся реставрационные работы.

Георгий Портнов

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