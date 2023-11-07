На трассе «Скандинавия» из-за ремонта на несколько дней перекроют одну из полос

Из-за дорожного ремонта на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой) в Ленинградской области на несколько дней ограничат пропускную способность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» / Яндекс. Карты Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» / Яндекс. Карты

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 100-м км автомагистрали (в районе поселка Кирилловское Красносельского сельского поселения Выборгского района Ленобласти) в период с 8 по 13 ноября будет перекрыта одна полоса движения в направлении Выборга. При этом в направлении Петербурга движение будет осуществляться в штатном режиме по трем полосам.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной схемой с 09:00 до 17:00. На ремонтируемом участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию. Генеральным подрядчиком выступает АО «ВАД», уточнили в дорожном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выбрало подрядчика для укладки нового дорожного покрытия на участке автодороги А-120 «Петербургское южное полукольцо». Эти работы за 129,5 млн рублей также выполнит компания АО «ВАД».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте