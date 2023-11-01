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Прокуратура взяла на контроль расследование драки с мигрантами в Самаре

Ход и результаты доследственной проверки в связи с инцидентом в самарском кафе взяты на контроль в надзорном ведомстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В сети интернет 31 октября 2023 года размещена информация о конфликте, произошедшем в одном из самарских кафе. Из видео следует, что группа мужчин напала на двух сидящих в заведении посетителей»,— говорится в сообщении.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Глава регионального следствия представит доклад в центральный аппарат.

Георгий Портнов

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