Прокуратура взяла на контроль расследование драки с мигрантами в Самаре

Ход и результаты доследственной проверки в связи с инцидентом в самарском кафе взяты на контроль в надзорном ведомстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В сети интернет 31 октября 2023 года размещена информация о конфликте, произошедшем в одном из самарских кафе. Из видео следует, что группа мужчин напала на двух сидящих в заведении посетителей»,— говорится в сообщении.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Глава регионального следствия представит доклад в центральный аппарат.

Георгий Портнов