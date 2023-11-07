Законопроект о долгосрочном ИИС принят Госдумой в первом чтении

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который с 1 января 2024 года позволит открывать в России долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3). Информация об этом опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Изменения в законодательствах позволят открыть долгосрочный ИИС в дополнение к существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2. Согласно изменениям, инвесторы смогут трансформировать свои ИИС, открытые до 1 января 2024 года, в ИИС-3, а могут продолжить использовать ИИС-1 и ИИС-2 на прежних условиях.

Документ предоставляет права открытия и ведения ИИС-3 управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда. Согласно действующему законодательству, ИИС открывается и ведется только брокером или управляющим. Также правительство наделяется полномочиями определять, какие ценные бумаги, включая иностранных эмитентов, не допускаются к приобретению на ИИС.

Право на налоговые вычеты на ИИС-3 возможны, если срок вложений больше десяти лет. Правительство предусматривает переходный период, при котором закрыть счет возможно через пять лет с повышением срока на год каждый последующий год. В законопроекте досрочное снятие денег с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) без потери права на налоговые льготы предусмотрено исключительно для оплаты дорогостоящего лечения.

Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года устанавливается запрет на открытие физлицами ИИС-1 и ИИС-2. Законопроект вносит изменения в бюджетное, налоговое и финансовое законодательство.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Инвесторам вычтется».

Александра Горошилова