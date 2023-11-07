Орловская область вошла в пятерку регионов с наименьшим ростом субъектов МСП

По итогам 2023 года Орловская область вошла топ-пять российских регионов с наименьшим ростом количества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщается в исследовании FinExpertiza на основе данных Минэкономразвития. За год число субъектов МСП в Орловской области выросло на 3% (3,5 тыс. человек).

В других регионах Черноземья число субъектов МСП за год увеличилось более значительно: в Белгородской области на 4,7%, в Воронежской — на 6,3%, в Курской — на 4,7%. Позитивная динамика показателя также отмечена в Липецкой (+6,5%) и Тамбовской областях (+5,7%).

Лидерами по росту количества субъектов МСП в России стали республики Калмыкия (+54,8%), Ингушетия (+44,9%), Дагестан (+38,7%), Чечня (+35,9%) и Тыва (+29,8%). Наименьший рост по данному показателю наряду с Орловской областью продемонстрировали Владимирская область (+3,1%), Хабаровский край (+3%), Республика Коми (+2,5%) и Псковская область (+0,6%).

В исследовании FinExpertiza говорится, что в России в целом численность занятых в малом и среднем бизнесе субъектов увеличилась за год на 2,4 млн человек и к сентябрю 2023 года составила 30,5 млн человек. При этом в пяти регионах России произошло сокращение занятости субъектов МСП: в Ненецком автономном округе (–7,8%), Камчатском крае (–6,6%), Чукотском автономном округе (–4,6%), Магаданской области (–1,9%) и Сахалинской области (–0,6%).

«Занятость в МСП увеличивается в основном за счет роста числа самозанятых. Часть из них ранее трудились "всерую", без уплаты налогов, и теперь решили официально оформить свой статус — в этом случае статистический рост занятости связан не с фактическим увеличением рабочих рук, а с обелением рынка труда. Для части самозанятых эта деятельность является подработкой, которую человек совмещает со своей основной работой на предприятии — регистрация таких людей самозанятыми либо ИП также означает не рост численности работников, а расширение трудовых функций у одного и того же специалиста», — заявила президент президент FinExpertiza Елена Трубникова.

О том, как власти Воронежа определяют приоритеты прямой поддержки МСП, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Не надо заниматься спасением утопающих».

Егор Якимов