Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шойгу обсудил с главнокомандующим Армией Никарагуа военное сотрудничество

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим Армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо. В ходе встречи в Национальном центре управлением обороной в Москве они обсудили проекты в военной и военно-технической областях и подтвердили планы по укреплению сотрудничества по линии оборонных ведомств, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере обороны. Высоко ценим двустороннее взаимодействие на международной арене. Наши страны придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности»,— сказал Сергей Шойгу. Пресс-служба российского оборонного ведомства отметила, что переговоры прошли в «дружественной обстановке».

Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия, как и Никарагуа «отвергают диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с США от дипломатии к шантажу и угрозам». По его словам, Россия совместно с Никарагуа и другими единомышленниками намерены «противодействовать подобному поведению».

В свою очередь, Хулио Авилес Кастильо обратил внимание, что США «пытаются дестабилизировать ситуацию в странах, которые располагаются рядом с Россией, близко к Китаю». «Все это не случайность. И ситуация вокруг Украины — не случайность. Все идет от военного альянса, о котором мы все прекрасно знаем, и в рамках других военных альянсов, которые формируются западным миром»,— добавил он.

В конце марта в Москве замминистра обороны России Александр Фомин встретился с генеральным инспектором армии Никарагуа Марвином Корралесом и спецпредставителем президента Никарагуа по взаимодействию с Россией Лауреано Ортегой. Участники встречи обсудили вопросы российско-никарагуанского военного и военно-технического сотрудничества. Был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия по линии оборонных ведомств.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...