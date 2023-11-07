Шойгу обсудил с главнокомандующим Армией Никарагуа военное сотрудничество

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим Армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо. В ходе встречи в Национальном центре управлением обороной в Москве они обсудили проекты в военной и военно-технической областях и подтвердили планы по укреплению сотрудничества по линии оборонных ведомств, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере обороны. Высоко ценим двустороннее взаимодействие на международной арене. Наши страны придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности»,— сказал Сергей Шойгу. Пресс-служба российского оборонного ведомства отметила, что переговоры прошли в «дружественной обстановке».

Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия, как и Никарагуа «отвергают диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с США от дипломатии к шантажу и угрозам». По его словам, Россия совместно с Никарагуа и другими единомышленниками намерены «противодействовать подобному поведению».

В свою очередь, Хулио Авилес Кастильо обратил внимание, что США «пытаются дестабилизировать ситуацию в странах, которые располагаются рядом с Россией, близко к Китаю». «Все это не случайность. И ситуация вокруг Украины — не случайность. Все идет от военного альянса, о котором мы все прекрасно знаем, и в рамках других военных альянсов, которые формируются западным миром»,— добавил он.

В конце марта в Москве замминистра обороны России Александр Фомин встретился с генеральным инспектором армии Никарагуа Марвином Корралесом и спецпредставителем президента Никарагуа по взаимодействию с Россией Лауреано Ортегой. Участники встречи обсудили вопросы российско-никарагуанского военного и военно-технического сотрудничества. Был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия по линии оборонных ведомств.