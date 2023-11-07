В Самарской области подростка заподозрили в подготовке теракта в школе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Житель Сызрани Самарской области, 15-летний подросток, стал фигурантом уголовного дела о подготовке теракта. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к поджогу школы для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти). Информацию разместило региональное СУ СКР.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, с августа по 1 ноября подозреваемый после просмотра по интернету записей об основоположниках террористической организации, которые публично расстреливали детей в учебных заведениях, решил поджечь школу, в которой обучался, для «дестабилизации деятельности органов власти». После этого подросток купил компоненты для зажигательной смеси и изготовил самодельное оружие.

Однако 1 ноября действия подозреваемого пресекло УФСБ РФ по Самарской области. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у подростка изъяли шесть бутылок «коктейля Молотова», три литра ацетона, олифу, алюминиевую пудру, аммиачную селитру и серу.

Кроме того, парламентарий написал, что на допросе фигурант дела рассказал, что является сторонником запрещенного в РФ террористического движения «Колумбайн». Подросток заявил, что собирался устроить вооруженное нападение на учащихся и учителей своей школы, а затем покончить с собой.

В апреле 1999 года двое учеников старших классов атаковали со стрелковым оружием и самодельными взрывными устройствами школу «Колумбайн» в штате Колорадо в США. В результате погибли 13 человек (12 учеников и один учитель), пострадали 23 человека. После теракта нападавшие застрелились.

О том, как в Самаре задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в своей школе, читайте в материале «Школьник решил зажечь».

Георгий Портнов, Самара