Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области подростка заподозрили в подготовке теракта в школе

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Житель Сызрани Самарской области, 15-летний подросток, стал фигурантом уголовного дела о подготовке теракта. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к поджогу школы для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти). Информацию разместило региональное СУ СКР.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, с августа по 1 ноября подозреваемый после просмотра по интернету записей об основоположниках террористической организации, которые публично расстреливали детей в учебных заведениях, решил поджечь школу, в которой обучался, для «дестабилизации деятельности органов власти». После этого подросток купил компоненты для зажигательной смеси и изготовил самодельное оружие.

Однако 1 ноября действия подозреваемого пресекло УФСБ РФ по Самарской области. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у подростка изъяли шесть бутылок «коктейля Молотова», три литра ацетона, олифу, алюминиевую пудру, аммиачную селитру и серу.

Кроме того, парламентарий написал, что на допросе фигурант дела рассказал, что является сторонником запрещенного в РФ террористического движения «Колумбайн». Подросток заявил, что собирался устроить вооруженное нападение на учащихся и учителей своей школы, а затем покончить с собой.

В апреле 1999 года двое учеников старших классов атаковали со стрелковым оружием и самодельными взрывными устройствами школу «Колумбайн» в штате Колорадо в США. В результате погибли 13 человек (12 учеников и один учитель), пострадали 23 человека. После теракта нападавшие застрелились.

О том, как в Самаре задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в своей школе, читайте в материале «Школьник решил зажечь».

Георгий Портнов, Самара

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...