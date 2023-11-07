В Рыбинске за пожар оштрафовали директора центрального рынка

В Рыбинске директора ООО «Центральный рынок» оштрафовали на 20 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности. Нарушения выявила прокуратура в ходе проверки после пожара. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар на рынке на Сенной площади произошел 7 сентября. Огонь распространился на 150 кв.м. торговых павильонов с вещевой продукцией. По факту случившегося прокуратура организовала проверку и выявила нарушения требований пожарной безопасности.

«Проверка показала, что вопреки требованиям пожарной безопасности на территории рынка должным образом не были организованы работы по поддержанию в исправном состоянии средств пожаротушения, инструктажу ответственных лиц, обеспечению нормативного предела огнестойкости помещений и т.д.»,— рассказали в пресс-службе.

В отношении директора «Центрального рынка» возбудили дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). По итогам рассмотрения ему назначили административное наказание в виде штрафа на сумму 20 тыс. руб. Штраф уже погашен, а нарушения на рынке устранили.

Алла Чижова