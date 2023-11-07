Петербургских школьников планируют обучать управлению дронами

Учеников школ Санкт-Петербурга планируют обучать управлению беспилотными летательными средствами в следующем учебном году. Вице-губернатор Владимир Княгинин отметил, что на базе образовательных учреждений намерены ввести профильные классы, передает ТАСС.

На полях бизнес-форума Баркемп-2023 «Национальная технологическая революция 20.35» чиновник уточнил, что Петербург претендует на появление курсов для детей на базе школ, включая также средние. Господин Княгинин подчеркнул, что на фоне развития отрасли повышается спрос на специалистов (сборщиков, конструкторов, операторов). Федеральный конкурс будет осуществлен в следующем учебном году.

Ранее сообщалось, что АО «НПП "Радар ммс"» намерено расширить выпуск беспилотных авиационных систем вертолетного типа и поставить их органам власти и госкомпаниям.

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