В Ярославле уменьшилось количество жалоб на транспорт

В Ярославле в октябре уменьшилось количество жалоб на транспорт на 12% по сравнению с сентябрем. В основном пассажиры жаловались на несоблюдение графиков движения, давку и грязь в салоне. Об этом сообщил руководитель «Центра городского управления» Андрей Дубровский на совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Господин Дубровский рассказал, что в период с 1 по 31 октября в систему «Инцидент менеджмент» поступило 563 обращения по теме транспорта. В основном жаловались (147 обращений) на несоблюдение графика движения на маршрутах №17, 32, 66, 79, 93.

«Пассажиры также недовольны условиями проезда (57 обращений) на маршрутах №32,49,93. Основные претензии пассажиров из-за малой вместимости, давки в салоне, не плавности движения, при работе отопителя душно в салоне. Пассажиры также жалуются на грязь внутри салона и снаружи, некорректное поведение водителей (62 обращения): проезжают остановки, закрывают дверь перед пассажирами, хамят и грубят. Также остаются ситуации с несоблюдением ПДД водителей»,— сказал Андрей Дубровский.

Жители также просили изменить класс и количество автобусов по маршрутам №33, 34с. По этому вопросу поступило 34 обращения. Все обращения «Центра городского управления» направил в региональное министерство транспорта.

Алла Чижова