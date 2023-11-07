В Зеленодольске осудят мужчину за сожжение проводов на Вечном огне

В ближайшее время в Зеленодольске будут судить 52-летнего мужчину. Его обвиняют в осквернении символов воинской славы РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел в конце июля этого года в Парке Победы. Следствие считает, что мужчина, будучи пьяным, стал жечь на Вечном огне металлические провода, чтобы их сдать в металлоприем. Охранник сделал тому замечание, и обвиняемый ушел, однако вскоре он вернулся, и его задержали полицейские.

Вину мужчина признал полностью.

"Ъ-Казань"