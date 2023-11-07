Мандат Власова передадут депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой
Мандат депутата Госдумы, которого досрочно лишился Василий Власов (ЛДПР), будет передан координатору Забайкальского регионального отделения партии, экс-депутату нижней палаты седьмого созыва Василине Кулиевой. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«На мандат Василия Власова, лишенного депутатских полномочий, предлагаю бывшего депутата Госдумы Василину Кулиеву, которая показала уникальные результаты на минувших выборах в сентябре»,— сказал Леонид Слуцкий (цитата по ТАСС).
Решение о досрочном прекращении полномочий Василия Власова Госдума приняла 1 ноября. В этот же день нижняя палата приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»). Причиной стали пропуски господами Власовым и Белоусовым заседаний комитетов и комиссий. Василий Власов намерен обжаловать решение Госдумы в Верховном суде.
Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты претерпели лишения».