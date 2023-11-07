Мандат Власова передадут депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой

Мандат депутата Госдумы, которого досрочно лишился Василий Власов (ЛДПР), будет передан координатору Забайкальского регионального отделения партии, экс-депутату нижней палаты седьмого созыва Василине Кулиевой. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

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«На мандат Василия Власова, лишенного депутатских полномочий, предлагаю бывшего депутата Госдумы Василину Кулиеву, которая показала уникальные результаты на минувших выборах в сентябре»,— сказал Леонид Слуцкий (цитата по ТАСС).

Решение о досрочном прекращении полномочий Василия Власова Госдума приняла 1 ноября. В этот же день нижняя палата приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»). Причиной стали пропуски господами Власовым и Белоусовым заседаний комитетов и комиссий. Василий Власов намерен обжаловать решение Госдумы в Верховном суде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты претерпели лишения».

Милена Костерева