Глава «Кучуксульфат» может перейти в пермский «Метафракс Кемикалс»

Главу АО «Кучуксульфат» в Алтайском крае Альберта Худайбирдина могут назначить директором АО «Метафракс Кемикалс», сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на предприятие. 8 ноября должно состояться внеочередное собрание акционеров, на котором будет принято соответствующее решение. Сейчас «Метафракс кемикалс» находится под управлением ООО УК «Метафракс групп».

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что акции алтайского АО «Кучуксульфат» может получить московская компания «Росхим». Претендент предложил за них 10,3 млрд руб. В марте 2022 года суд вернул государству из владения кипрской компании Kapok Investments Limited и нескольких физлиц акции «Кучуксульфата», приватизированного в 1991 году. По данным прокуратуры, процедура приватизации акций ранее была проведена с нарушениями, что и стало основанием для оспаривания их итогов.

Согласно данным kartoteka.ru, Альберт Худайбирдинов возгловляет АО «Кучуксульфат с 29 августа прошлого года.

Александр Киселев